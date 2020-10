Cercle-voorzitter na arrest: "Geen goeie zaak voor het voetbal in Brugge"

"Dit is toch een onverwachte beslissing van de Raad van State", zegt Vincent Goemaere aan Sporza. "De burgemeester belde mij zelf op met het nieuws. Eerst dacht ik dat hij het om te lachen zei. Maar blijkbaar was het serieus."

"Ik heb altijd gehoord dat er 99% zekerheid was dat het zou doorgaan. Blijkbaar zitten wij in dat ene procent. We moeten nu kijken wat de volgende stappen zijn, maar dit is geen goeie zaak voor het voetbal in Brugge."

Omdat er geen beroep mogelijk is, zitten we nu met een patstelling. "Voor ons zijn er nog 2 locaties mogelijk: de optie van het Kanaaleiland en de huidige locatie."

"Wij hebben altijd gezegd: zolang er geen definitieve oplossing is, blijven wij waar we zijn. Ik vind dit heel jammer voor de plannen van de buren, maar we moeten gelijkwaardig behandeld worden en zullen die rechten dan ook verdedigen."