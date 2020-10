Anderlecht-directeur: "Snap kritiek van fans op transfer Doku voor 100%"

"Zit er mee in mijn maag dat Sanneh en Milic nog op Anderlecht rondlopen"

Peter Verbeke is sinds maart in dienst bij Anderlecht en kreeg er al de coronacrisis, een wijziging van de structuur en een onverwachte trainerswissel op zijn bord. Geen makkelijke ingrediënten om mee aan de slag te gaan op de transfermarkt. "Toen ik hier 6 of 7 maanden geleden begon, was de financiële situatie duidelijk. Ik wist dat Anderlecht er heel slecht voorstond."

"De CFO heeft me ook meteen het leuke nieuws gegeven dat we 15 spelers van de payroll moesten krijgen. En als dat zou lukken, dan was er een budget van 4 miljoen euro om mee op de markt te gaan. Ik heb dus vooral heel hard gewerkt aan uitgaande zijde. Daar hebben we toch 14 of 15 transacties gedaan. En we hebben ook nog iets kunnen winnen op transfers zoals die van Didillon, Roef en Kayembe. Dat was positief."

"Het enige waar ik nog wat mee in mijn maag zit is dat Milic en Sanneh nog op Anderlecht zijn. Die zitten hier aan een heel zwaar salaris en waren niet geneigd om zomaar te vertrekken. Die blijven liever hier trainen dan te vertrekken en hun carrière voort te zetten. Dat is pijnlijk, maar het is zo."