9 game changers willen meer vrouwen in de sport: "Quota kunnen hefboom zijn"

"De tijd is rijp om met concrete acties dingen in beweging te zetten, zodat er meer gelijkheid is in de sportwereld."

"We willen vooral sensibiliseren en erop wijzen dat de sportwereld nog altijd voornamelijk een mannelijke wereld is. Niet enkel bij de atleten, maar zeker ook bij de hele omkadering: coaches, officials en bestuursleden."

"Er is al heel veel verbeterd de voorbije jaren, is al veel professioneler", zegt Ann Wauters. "Maar het kan nog altijd beter."

"Niet enkel klagen in de pers, maar échte game changers zijn"

Aan welke concrete acties hadden Wauters en co dan gedacht? "Niemand hoort het woord "quota" graag, maar het is wel een kans om meer vrouwen in bestuursfuncties te krijgen. Kijk maar naar de politiek. Niemand was daar voorstander van quota, maar we hebben wel gezien dat het nodig was."

"Ik hoop dat die quota niet meer nodig zullen zijn als mijn kinderen volwassen zijn. Maar ze kunnen wel een hefboom zijn om de dingen te versnellen."

"Andere acties zijn dat we nog meer vrouwelijke rolmodellen willen of sportdagen voor vrouwelijke sporters om hen meer te laten participeren, want we merken dat ook daar nog een onevenwicht is."

"Ten slotte reiken we de hand naar organisaties zoals Sport Vlaanderen en het ministerie van Sport. We willen voor iets positiefs staan, met concrete acties en niet enkel de pers bijeen roepen om te klagen dat er te weinig vrouwen zijn in de sport. We willen échte game changers zijn."