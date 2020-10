"Wat heeft Anderlecht aan Doku gehad? Sportief heeft hij niks bijgebracht"

"Toch vraag ik me af of je wel van een project kunt spreken als je dit doet? Op sportief vlak worden er toch heel veel rare keuzes gemaakt. Saelamaekers die werd bij het huisvuil gezet. Trébel werd aanvankelijk ook naar de uitgang geduwd."

Peter Vandenbempt benadrukt dat er weinig andere opties waren voor Anderlecht. "Als je in de boeken kijkt, is er geen andere keuze. Als je een project wilt realiseren, moet je het kunnen betalen. Iedereen is ontevreden dat ze Doku moeten laten gaan, maar ze hebben geen keuze. Dat is gewoon de realiteit", klinkt het.

"Als de boeken voor je liggen en je ziet maar één kleur en dat is rood, dan moet je eerst zorgen dat het zwart wordt voor je aan de rest kunt beginnen. In de laatste 10 à 15 jaar werd er dan toch voortgedaan en kleurde de cijfers van lichtrood naar donkerrood."

"Dat Vincent Kompany van gedacht veranderd is over Trebel, dat is dan weer voortschrijdend inzicht. Dat siert hem. Hij heeft zijn duidelijke idee over Trébel bijgestuurd."