"Wanneer toppers afwezig zijn of falen, grijpen anderen hun kans"

"Dan heb je nog 2e reekshoofd Pliskova: enorm wisselvallig dit jaar. Azarenka was verliezend finaliste op de US Open, maar gravel ligt haar niet echt. De jongste 5 jaar kwam ze in Parijs nooit verder dan de 2e ronde. Zo kom je dus al een heel eind ver in het zoeken naar een verklaring waarom er nog zo weinig grote namen overblijven."

"Als we dan kijken naar de erelijst van de voorbije jaren: Sjarapova is gestopt. Muguruza (26) en Ostapenko (23) hebben dan weer enorm veel moeite om met de druk van de hoge verwachtingen om te gaan. Bij hen ontbreekt de regelmaat."

"Met Elina Svitolina, Sofia Kenin en Petra Kvitova zitten er natuurlijk wel nog steeds 3 speelsters uit de top 10 in het toernooi. Vergeet ook niet dat er met Ash Barty, Bianca Andreescu en Naomi Osaka 3 toptienspeelsters niet bij zijn in Parijs", relativeert Dirk Gerlo.

"Andere speelsters beseffen dat zij nu hun kansen moeten grijpen"

"De enige echt grote naam die gefaald heeft, is Simona Halep. Die had zich speciaal voorbereid op Roland Garros en speelde geen US Open. Ze won in Praag en Rome 2 titels op gravel, maar in Parijs heeft ze haar opponente Sviatek danig onderschat."

"Die onderschatting en de enorme motivatie aan de andere kant zijn ook een deel van de verklaring. De andere speelsters beseffen ook dat zij nu de kansen moeten pakken die anderen laten liggen."

"Zo zie je dan ook voortdurend nieuwe namen opkomen, er waait een nieuwe wind. In de schaduw wordt hard en professioneel gewerkt. In een speciaal jaar zoals 2020 kunnen er dan wel eens nieuwe namen komen wanneer de favorieten het laten afweten of afwezig blijven. Bij die speelsters spat de spelvreugde en de wilskracht om te slagen er echt vanaf. Zij willen nu echt hun kansen grijpen."