(Her)lanceringsplatform België: Lang, Teodorczyk, Lukaku, Ampomah

Elke fan weet bij een opmerkelijke transfer graag welk vlees hij in zijn kuip krijgt. Om een speler echt te beoordelen is het altijd enkele weken of maanden wachten, maar we presenteren u toch graag al een voorsmaakje op 4 lastminutetransfers die zich in België willen bewijzen.

Noa Lang: kwaliteit met een handleiding?

De toevoeging van Noa Lang was de enige noemenswaardige versterking deze zomer bij Club Brugge. Club investeerde vooral in het behouden van de huidige kern. Lang is 21 jaar, geboren in Rotterdam, maar maakte op zijn 14e de gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax. Hij doorliep alle nationale jeugdreeksen van Oranje. Dat verraadt talent. "Ik ben een creatieve speler, die anderen voor de doelman kan zetten en heb ook zelf scorend vermogen", zegt Lang in zijn introductiefilmpje op de sociale media van Club Brugge. "Ik maak gewoon graag mijn truitje nat." Het lijkt de perfecte match met Club Brugge. "No Sweat, No Glory", weet u wel. Wel nog even afwachten of dat laatste meer is dan een ingefluisterd zinnetje door de communicatiedienst. Nog geen 7 maand geleden klonk het heel anders. "Ik kreeg bij Ajax vaak op mijn kop omdat ik niet betrouwbaar was in de omschakeling. Ik liet het te vaak lopen", zei Lang over zichzelf tegen Andy van der Meijde, in diens ondertussen bekende autovideo's. (zie video). "Dat is een verbeterpunt. Mijn rendement moet ook omhoog en koppen is een zwak punt." Bij Ajax - waar de concurrentie groot was - waren zijn speelminuten vorig seizoen beperkt. Hij werd sinds de winter uitgeleend aan Twente. Daar was hij wel onbetwist titularis, al stond de ploeg erg bescheiden 14e op het moment dat de competitie werd stopgezet. Lang scoorde 1 keer. Hij had nog een contract van een seizoen bij Ajax. Volgens Nederlandse media heeft Club Brugge een verplichte aankoopoptie na dit seizoen van 6 miljoen euro. Dat hij opnieuw uitgeleend wordt, wil zeggen dat hij beseft dat hij zich beter op een trapje lager lanceert.

Lukasz Teodorczyk: 1 goal in twee seizoenen

Je hoeft geen fan van Anderlecht te zijn om je Lukasz Teodorczyk te herinneren. De Poolse spits was in heel België bekend voor zijn goals en fratsen twee seizoenen lang. Hij keert na twee seizoenen in Italië bij Udinese terug naar België. Charleroi huurt hem. De statistieken van de Pool in Italië ogen weinig rooskleurig. De laatste goal van Teodorczyk dateert van 598 dagen geleden. Op 17 februari 2019 tegen Chievo. Dat was in zijn eerste seizoen in de Serie A, toen hij regelmatig invaller was. Ter zijn verdediging, daarna werd hij afgeremd door een hernia, een serieuze blessure voor een spits die het van veel fysiek werk moet hebben. Vorig seizoen scoorde hij helemaal niet, maar kreeg hij ook nauwelijks speelminuten. Geblokkeerd door onder meer Stefano Okaka, die andere ex-spits van Anderlecht. Frank Boeckx kon het indertijd in de paars-witte kleedkamer goed vinden met de Pool en heeft af en toe nog contact met hem. "Zijn statistieken in Italië waren niet goed, maar hij speelde natuurlijk in een moeilijke competitie en kreeg weinig kansen. Net Teo is iemand die veel vertrouwen nodig heeft, nog meer dan andere spitsen. ZIjn nadeel is misschien wel dat Charleroi het goed doet en hij maar als derde spits zal beginnen. Dat kan het extra moeilijk maken." "Dat hij een moeilijke jongen is, ga ik nogmaals tegenspreken. Dat was misschien voor de media zo omdat hij niet met jullie wou praten. Hij moet iemand vertrouwen of hij zwijgt. In de kleedkamer was hij een hele lieve jongen en heel professioneel. En wie hard werkt, krijgt de fans altijd mee."

Jordan Lukaku: Uitkijken naar zijn fysieke paraatheid

Jordan Lukaku zet op zijn 26e een stap terug in de hoop zijn carrière zo opnieuw te lanceren. De jongere broer van Romelu zou beginnen aan zijn 5e seizoen bij Lazio Roma, maar koos voor een uitleenbeurt aan Antwerp. Zijn eerste twee seizoenen in Rome waren nog goed, maar daarna stapelde het blessureleed zich op. In januari vorig jaar ketste een transfer naar Newcastle af. Volgens geruchten op de medische keuring. Feit is dat Lukaku kort daarna werd geopereerd aan de knie en de rest van zijn derde seizoen miste. Vorig seizoen sloot hij in september opnieuw aan bij de selectie, maar hij herviel. Pas na de coronaonderbreking keerde hij terug als regelmatige invaller. Het leverde hem vorig seizoen 385 speelminuten en 2 assists op. Het is dus uitkijken naar zijn fysieke paraatheid bij de Great Old.

Nana Ampomah: geen goede statistieken bij Düsseldorf