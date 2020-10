Seizoensrevelatie Marc Hirschi houdt het voor bekeken: "Genieten van vrije dagen"

Het coronajaar 2020 is voor Marc Hirschi geenszins een tegenvaller geweest.

De Zwitser, bezig aan zijn tweede jaar bij de profs, ontbolsterde helemaal tijdens de Ronde van Frankrijk.

Hirschi werd na aanvalswerk 2e in Nice en 3e in Laruns, maar in Sarran kon hij toch victorie kraaien na een straffe solo.

De winnaar van de Superstrijdlust was niet uitgeblust na de Tour, integendeel.

Op het WK in Imola werd hij 3e, vorige week won hij de Waalse Pijl en gisteren werd hij 2e in Luik-Bastenaken-Luik na een tumultueuze sprint.

De Ardennenklassieker is meteen ook zijn laatste koers van het seizoen geweest, zo bevestigt de Zwitser op Instagram. Hij kijkt uit naar enkele dagen zonder fiets.