Peter Vandenbempt: "Transfer Doku is daad van goed huisvaderschap"

Een topper die er geen was, de nakende transfer van Jérémy Doku en de Waalse clash tussen Charleroi en Standard: het voetbalweekend in de Jupiler Pro League heeft heel wat stof opgeleverd om over na te praten met Peter Vandenbempt.

"Te veel prima donna's bij Anderlecht"

Anderlecht heeft een minuutje of tien meegevoetbald tegen Club Brugge en is dan pijnlijk gedeklasseerd. Dat moet voor de mensen van de club ook een enorme teleurstelling geweest zijn. De kloof tussen Club Brugge en Anderlecht is ook op het veld nog eens pijnlijk duidelijk geworden. Anderlecht verloor duels, tweede ballen, stapelde balverliezen op, was slordig in het terugverdedigen en miste automatismen en leiderschap. Als je dan - terwijl je al overvleugeld wordt - ook nog eens twee doelpunten weggeeft, dan ben je kansloos.

Ik zag ook te veel prima donna's bij Anderlecht. Kijk eens naar de drive en de gezonde agressiviteit op dezelfde positie van Mats Rits - die met alle respect wellicht nooit Rode Duivel zal worden - en die van het grote en duurbetaalde talent aan de overkant, Sambi Lokonga. Dat zegt eigenlijk een beetje alles. Een aantal keuzes van Vincent Kompany pakten ook verkeerd uit. Voor die jonge Arnstad was het duidelijk nog te vroeg en Bakkali was net als bij zijn vorige basisplaats een miscast. Er zijn ook geen geheimen meer voor Anderlecht. Ze speelden zonder Doku en Trebel, die dit seizoen betrokken zijn bij 10 van de 15 doelpunten. Dat krijg je niet gecompenseerd als je een probleem van efficiëntie hebt. Zo simpel is het.

Albert Sambi Lokonga

"Usual suspects doen boel weer draaien bij Club Brugge"

Van Club Brugge had ik de indruk dat het zelfs niet voluit hoefde te gaan. Ik had ook nooit het gevoel van een echte topper, die echte intensiteit. Daarvoor was het verschil gewoon te groot. Club Brugge heeft een weekje of drie gehaperd. Misschien dachten ze dat het toch wel los zou lopen na de grote voorsprong van vorig seizoen. Zo hebben ze de beker weggegooid. Dat is jammer voor Club. En ook twee competitiewedstrijden. Dat is al minder erg. Vincent Mannaert heeft wel een keer op tafel geklopt. Het zal dus wel degelijk toch niet goed gezeten hebben. Maar intussen is alles weer in de plooi gevallen, met de usual suspects die de boel doen draaien.

Vanaken en Vormer, met doelpunten en assists, zijn leidinggevende figuren op het veld. Er is de klasse van Diatta en ook een zeer ruime kern, met veel wisselmogelijkheden. Je hoeft maar naar de bank van Club en naar de bank van Anderlecht te kijken gisteren. Daarmee is alles uitgelegd. Philippe Clement deed nog wel hard zijn best om ons wijs te maken dat het ook wel niet evident geweest was, want bv. eerste keuze Krmencik was de dag voor de match nog uitgevallen en hij had tieners Kossounou en De Ketelaere - op een voor hem ongewone positie - moeten uitspelen. Maar dat is het verschil: Clement maakt zélf de keuze voor die jonge jongens. Hij heeft Dennis en Mechele gewoon op de bank gezet. Ik veronderstel omdat die anderen beter waren. Diepe spits Badji was ook al een maand basisspeler geweest. Dat is het verschil met Anderlecht, waar keuzes meestal noodgedwongen zijn. Begin oktober is de conclusie dat Club Brugge alleen zichzelf van een nieuwe titel kan houden, zoals het dat begin augustus ook even geprobeerd heeft.

Club Brugge-coach Philippe Clement

"Transfer Doku is daad van goed huisvaderschap"

De transfer van Jérémy Doku dan: dat lijkt mij toch gewoon een daad van goed huisvaderschap, omdat het bijvoorbeeld de kans vergroot dat Anderlecht de volgende transferperiodes niet opnieuw met een lege beurs aan tafel moet gaan zitten. Anderlecht wint zo mogelijk wel een paar maanden of misschien wel een jaar in het financiële herstel van de club. De opmerking die ik links en rechts hoorde dat Anderlecht door de verkoop van zijn jonge parel zijn eigen filosofie en zijn eigen uitgesproken keuze voor de jeugd verloochent, is niet enkel gratuit en populistisch, maar vooral verkeerd. Het is duidelijk dat deze beslissing op korte termijn de kansen op sportieve succesjes dit seizoen hypothekeert, maar door er één op te offeren kun je de volgende tien jonge talenten misschien wel langer aan boord houden.

Jérémy Doku vertoeft in Rennes om zijn transfer af te ronden.

"Minderheidsaandeelhouders Anderlecht blokkeren oplossingen"

Almaar meer blijkt dat Anderlecht vanaf nul weer opgebouwd en geherstructureerd moet worden, met een financiële molensteen uit het verleden om de nek en met de extra handicap van corona. En dan heb je ook - en dat blijft maar duren - de minderheidsaandeelhouders die wat minder bekend zijn en in de schaduw niets anders doen dan dwarsliggen en de structurele opbouw en oplossingen blokkeren. Zonder zelf veel financiële inspanningen te doen, willen ze de club toch blijven controleren, terwijl ze zelf toch ook mee aan boord waren in al die jaren dat de club naar de dieperik geholpen is. Ik denk dat het goed zou zijn dat de supporters van Anderlecht hun pijlen richten op wie de oplossing tegenhoudt in plaats van op de mensen die ze proberen te vinden.

De sterke mannen bij Anderlecht: Marc Coucke en Wouter Vandenhaute

"Charleroi kreeg een koekje van eigen deeg"

Het is een zeer belegen cliché, maar zó van toepassing op die match van gisteren: Charleroi heeft van Standard een koekje van eigen deeg gekregen. Trainer Belhocine stond wel een beetje te jammeren dat Standard met 5 achterin gespeeld had en dat het de bal aan Charleroi gelaten had. Dat is goed bekeken van Standard-coach Philippe Montanier. Als het zelf moet gaan voetballen, is Charleroi natuurlijk toch een enigszins beperkt elftal. Dan krijg je ook een vreselijk slechte wedstrijd, tot zo'n kwartiertje voor tijd.

Belhocine roteert niet, hij kan ook niet echt roteren, omdat hij een redelijk smalle kern heeft, naar eigen zeggen maar 12 à 13 spelers. Ze zijn toch een beetje minder fris na de Europese verplichtingen van de voorbije weken. Standard heeft het ook gewoon uitstekend gedaan met een zeer jong elftal. Dat wil ik toch nog eens onderstrepen, want dat gebeurt toch een beetje onder de radar. Voor uitblinker Vanheusden wordt het toch stilaan tijd dat die gewoon volwaardig Rode Duivel wordt en draaischijf Raskin is een van de sensationele ontdekkingen en revelaties van het seizoensbegin. Als piepjonge kerel neemt hij het team gewoon op sleeptouw. Standard heeft zich gekwalificeerd voor de groepsfase van de Europa League, is nu 3e in de stand, op nauwelijks 2 punten van Charleroi, met veel jonge spelers van de eigen academie die in het elftal meedraaien. Ik denk dat coach Montanier voorlopig in zijn eerste examen met onderscheiding geslaagd is. Peter Vandenbempt

Bij Standard is Nicolas Raskin een van de revelaties van het seizoensbegin.