Nu al wissel van de wacht bij Lokeren-Temse: Karel Fraeye is nieuwe coach

Lokeren-Temse heeft na 3 speeldagen in 2e nationale (vroegere 2e amateur) 5 punten, maar toch neemt het bestuur van de fusieclub nu al de drastische beslissing om afscheid te nemen van trainer Yves Van der Straeten.



"Het verschil in voetbalvisie, noodzakelijk voor de uitvoering van onze sportieve ambitie en strategie, is de drijfveer voor deze beslissing", legt de club uit.

Karel Fraeye neemt de taken van Van der Straeten over. Fraeye zat zonder job, nadat zijn passage bij Roeselare door het faillissement van die club van korte duur bleek te zijn.



“Iedereen die me kent, weet dat ik voor dominant en aanvallend voetbal sta", zegt onze voormalige 1B-analist. "Het veld van Daknam leent zich daar trouwens ook uitstekend toe. Ik hoop gauw mijn accenten te kunnen overbrengen op de groep.”