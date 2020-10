Nina Derwael mag voor EK-goud strijden in Turkije in plaats van Azerbeidzjan

Het is al de 3e locatie die het EK turnen dit jaar toegewezen krijgt. Aanvankelijk was het EK voorzien in mei in Parijs. Maar door de coronacrisis paste de Franse hoofdstad.

Bakoe (Azerbeidzjan) gaf de turners hoop door het EK in december te willen organiseren. Maar door het coronavirus mogen er tot het einde van het jaar geen evenementen meer plaatsvinden in Azerbeidzjan.

De Turkse havenstad Mersin neemt de plek in van Azerbeidzjan, waar een individuele en teamcompetitie op het programma staat.

De mannen komen in actie van 9 tot en met 13 december, de vrouwen van 17 tot en met 20 december.

Als de Belgische federatie afreist naar Turkije, kan Nina Derwael strijden voor haar 3e Europese titel aan de brug met ongelijke leggers.