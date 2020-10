Nieuw in FIFA 21: betere dribbels, betere loopacties en een Ultimate Team met vrienden

Voor het eerst zonder demo

In de demo botsen spelers vaak op bepaalde foutjes in het systeem, zogenaamde bugs. De ontwikkelaar haalt die er nog uit om de finale versie te optimaliseren.

Voor het eerst in de geschiedenis is er geen demoversie van FIFA gelanceerd. In normale omstandigheden wordt die twee weken voor de officiële lancering uitgebracht, maar deze keer zullen fans het spel dus niet kunnen spelen voor de releasedatum.

Nieuw: betere dribbels, betere loopacties en FUT in co-op

Wat verwachten de e-sporters van de Belgische clubs?

Van 12 tot 14 augustus was er een gesloten bètaversie voor een select groepje spelers beschikbaar. Matthias "MatthaX" Rousselet, was een van de gelukkigen.

"Daarom vind ik het niet erg dat er geen demoversie kwam", reageert hij. "Ik heb al een duidelijk zicht op hoe het spel er zal uitzien."

Zijn verwachtingen voor het nieuwe spel liggen hoog: "We hopen dat het zal spelen als een echte voetbalmatch en niet als een arcadegame."

Ook Zakaria "Emperatoor" Bentato, de professionele e-sporter van RSC Anderlecht, heeft er zijn mening over. "Vervelend dat er geen demo is, maar als dat betekent dat de ontwikkelaars zich daardoor volledig kunnen focussen op het eindproduct, dan kan ik ermee leven."

Bentato hoopt vooral op topservers. "De kwaliteit van de servers is bepalend tijdens de weekendcompetitie of kwalificaties. Die is minstens even belangrijk als de gameplay zelf", vindt hij.