Liverpool-coach Klopp na blamage: "We stopten alle fouten in 1 match"

Liverpool verloor vorig seizoen pas voor het eerst op de 28e speeldag, nu was het al na 4 speeldagen raak. Maar vooral de manier waarop was opmerkelijk. "Het was onverwacht, maar het gebeurde", aldus Klopp.

"Het 1e doelpunt had invloed op de wedstrijd en dat had niet gemogen. Adrian (de vervanger van de geblesseerde doelman Alisson Becker, red) maakte een fout, maar we hebben in het verleden vaker dit soort doelpunten tegen gekregen. Onze reactie was niet goed. We verloren nu ons hoofd."

Adrian leverde de bal in de 4e minuut in bij een speler van Aston Villa, die Ollie Watkins in staat stelde de score al vroeg te openen. Voor Liverpool was het van 1963 geleden dat het nog eens 7 goals slikte, alle competities beschouwd. Het was de eerste keer sinds 1953 dat regerende kampioen van Engeland 7 doelpunten incasseerde in een competitiewedstrijd.

Klopp: "Vanaf de 1e helft zagen we dat onze lichaamstaal negatief was. Iedereen maakte grote fouten bij de doelpunten. In hun laatste derde was onze creativiteit goed, maar elke bal die ze recupereerden resulteerde in een tegenaanval. Onze counterpressing was dus niet voldoende." Normaal is dat een sterk punt van zijn team. (lees voort onder foto)