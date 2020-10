Ruud Vormer zakt vanavond af naar de tafel van Extra Time. Vanaf 22.07u kunt u op Canvas en op sporza.be kijken naar de uitzending met de aanvoerder van Club Brugge. Ook Peter Vandenbempt en Franky Van der Elst schuiven aan. Vormer was in 2019 en 2014 al eens te gast in Extra Time.