Harm Vanhoucke wordt 3e op de Etna: "Blijkbaar was ik redelijk goed"

"Ik ben echt superblij", reageerde Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) op de top van de Etna. "Ik had het totaal niet verwacht, al voelde ik me de hele dag redelijk goed."

"Ik vond dat ze niet zo rap reden op de Etna en toen Jonathan Castroviejo (Ineos) vertrok, ging niemand mee. Ik dacht dat iedereen op zijn limiet zat en wilde het proberen. Blijkbaar was ik redelijk goed vandaag."

"De Spanjaard pakte niet veel over. Ik dacht dat hij met mij speelde, maar plots moest hij lossen."

"Ik ben voor mijn eigen tempo blijven kiezen zodat ik niet zou ontploffen", vertelt Vanhoucke, die uit de greep van de favorieten bleef en als 3e finishte.

"Ik heb redelijk veel kritiek gekregen tijdens mijn eerste twee jaren als prof, maar ik ben in mezelf blijven geloven."

"Ik wist dat ik het kon en dat het er wel zou uitkomen. Ik mocht me gewoon niet vergalopperen en ik mocht me niet kapot trainen", zegt Vanhoucke, dit seizoen 10e in de Ruta del Sol en 12e in de Ronde van de Ain.

Zal Vanhoucke nu op ritzeges jagen of denkt hij aan een klassement? "Dat klassement moet ik toch eens bekijken. Ik voel me redelijk goed en recupereer goed. Misschien kan ik van de jongerentrui een doel maken."