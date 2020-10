Geen Gouden Bal in 2020, maar France Football kiest wel beste elftal ooit

Zo wil France Football komen tot een "Ballon d'Or Dream Team". France Football onthult vandaag de genomineerde keepers en verdedigers, volgende week de middenvelders en op 19 oktober de aanvallers.

Het Dream Team wordt geformeerd in een 3-4-3-opstelling. Volgens France Football gaat het in deze verkiezing niet om het aantal prijzen dat een speler heeft gewonnen, maar om zijn talent, klasse en invloed op het voetbal. In december wordt het "ultieme" elftal gepresenteerd.

Organisator France Football besloot in juli om de verkiezing van de voetballer van het jaar voor het eerst niet door te laten gaan, omdat het vanwege de coronacrisis zo'n raar voetbaljaar was. Enkele nationale competities, zoals ook die in België, konden niet worden uitgespeeld.

Sinds 1956 werd ieder jaar de Gouden Bal uitgereikt aan de beste voetballer, eerst was die enkel voor een Europeaan, daarna een voetballer op de Europese velden, nog later mocht het iedereen op de voetbalplaneet zijn.