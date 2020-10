Doku officieel van Rennes: "Vertrek met pijn in mijn hart, maar ook met trots"

Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute was de voorbije uren in Frankrijk om de transfer af te ronden. Paars-wit zou meer dan 25 miljoen euro vangen voor de 18-jarige winger.

"Rennes is een club uit de Ligue 1, die verzekerd is van Champions League. Dat is een droom voor elke jonge speler", zegt Doku in zijn afscheidsboodschap aan de Anderlecht-fans. "Ik heb voor die droom gekozen, voor die nieuwe stap."

"Dat betekent ook dat ik afscheid moet nemen van de club van mijn hart en van de jongens waarmee ik alles beleefd heb: mijn eerste match, mijn eerste assist, mijn eerste doelpunt, mijn eerste cap... mijn eerste rode kaart."

"Ik speel hier al sinds mijn 10e, maar nu sta ik tussen spelers als Romelu (Lukaku) en Tielemans. Dat is niet niets."

"Ik vertrek met mijn pijn aan mijn hart, maar ook met trots. Ik zal altijd een Sporting Boy blijven. We zien elkaar sowieso terug."