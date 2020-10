Campenaerts: "Wou me nog eens laten zien, zo versier ik misschien contract bij team"

2 dagen na zijn val in de openingstijdrit koos Victor Campenaerts ervoor om mee te glippen met de vroege vlucht.

"Het was vrij snel duidelijk dat het heel moeilijk zou worden om voorop te blijven, omdat de klassementsploegen ons maar 5 minuten voorsprong gaven."

"Er stond heel veel wind op de Etna. Als die ploegen dan beginnen te rijden, wordt het een heel moeilijke opdracht. Dat winnaar Caicedo toch nog uit de greep is kunnen blijven van het peloton, is een heel sterk nummer", vertelt Campenaerts.

Met welk doel was Campenaerts meegesprongen? "Ik wou me nog eens laten zien zodat ze weten wie ik ben. Zo kan ik misschien een contract versieren bij een nieuwe ploeg."

"Ik wou ook de frustratie uit mijn benen rijden van die tijdrit. Een ander doel was eerste Belg worden in de rituitslag, maar dat is uiteindelijk niet gelukt."