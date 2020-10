Bornauw: "Er komt goede generatie aan, Rode Duivels hebben mooie toekomst"

"Huidige generatie heeft jongeren geïnspireerd"

Beide kersverse Rode Duivels werden geboren in 1999. Vorige maand werd de 18-jarige Jérémy Doku opgeroepen en ook Yari Verschaeren (19), Alexis Saelemaekers (21), Dodi Lukebakio (23) en Youri Tielemans (23) staan nog maar aan het begin van hun carrière.

"De Rode Duivels hebben nog een mooie toekomst", meent Bornauw. "Ook in de jongere categorieën zit nog veel potentieel. Dat is zeker mede te danken aan de huidige generatie. Zij hebben het pad geëffend en jongeren geïnspireerd. Het is nu aan ons om hard te werken en er het maximale uit te halen."

"Bij de U21 hebben we een hele mooie ploeg", bevestigt Vanheusden. "We hebben twee keer tegen Duitsland gewonnen, dat is toch niet niets. Ik hoop dat we progressie kunnen blijven maken."