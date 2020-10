Arsenal ontslaat mascotte wegens besparingen, fans starten omhaling

In 1993 kroop Jerry Quy voor het eerst in zijn dinosauruspak in Arsenal-tenue om de ploeg vanaf de zijlijn aan te moedigen. Gunnersaurus was geboren, maar na 27 is ook deze dino met uitsterven bedreigd.

Arsenal heeft immers beslist om geen geld meer in zijn mascotte te stoppen. Eerder nam de club ook al afscheid van 55 andere medewerkers.

De fans van Arsenal reageren ontzet, maar hebben een GoFundMe-actie op poten gezet om geld bijeen te sprokkelen om Gunnersaurus te redden. "Hij is een icoon van onze club en we kunnen hem niet laten uitsterven."