Zilver en brons voor Belgian Lions in Champions League basketbal

Zoals veel competities moest ook de Champions League basketbal halt houden voor het coronavirus. De voorbije week kon de competitie toch afgewerkt worden in de Griekse hoofdstad Athene.

Matt Lojeski is er met zijn club AEK Athene niet in geslaagd de finale te winnen. Het team verloor met 85-74 (rust: 49-36) van Hereda San Pablo Burgos. De Spaanse club won de Champions League nadat het in de kwalificaties begonnen was.

Lojeski speelde 14 minuten en 37 seconden. Daarin scoorde hij 9 punten, allemaal driepunters.

Eerder op de dag legde Hans Vanwijn met JDA Dijon beslag op het brons. De Franse club versloeg de Spanjaarden van Zaragoza met 70-65 (rust: 35-30).

In 34 minuten en 53 seconden was Vanwijn goed voor 11 punten, 9 rebounds en 1 assist.