Van den Broeck: "Ik denk dat Lefevere Alaphilippe wel even op het matje zal roepen"

Julian Alaphilippe ging op wandel met zijn concurrenten en werd gedeclasseerd. Terecht of niet? "Tuurlijk terecht", was het standpunt van ex-renner Jurgen Van den Broeck.

"Alaphilippe zag Marc Hirschi komen. Hij keek hem in de ogen en gaf een zwieper. Op die manier deed hij ook de deur open voor Primoz Roglic en hij had niet verwacht dat Roglic daar nog zat. De Sloveen maakte er dankbaar gebruik van."

"Of dit onwaardig is als wereldkampioen? Onwaardig... Je moet als wereldkampioen het voorbeeld geven, zeker gezien de omstandigheden en na wat er gebeurd is met je ploegmaat Fabio Jakobsen in Polen. Hier had ook een renner kunnen vallen."

"Ze blijven het doen", zegt Van den Broeck over de manoeuvres in een sprint. "Misschien moet men zwaarder optreden, ik weet het niet. Ik denk dat Patrick Lefevere hem wel even op het matje zal roepen. Het was niet eens een licht manoeuvre."

"In een sprint wijk je instinctief altijd een beetje van je lijn af, maar hier stak de Fransman bij manier van spreken de baan over. Dan weet je dat dat gevolgen heeft."

"Dit was eigenlijk even erg als in Polen, maar hier had je een klein groepje en viel er niemand. Voor Hirschi heeft het natuurlijk zware gevolgen."

"En ik ben ook wel fan van Alaphilippe, hé. Hij is gewoon een nerveus type. Ik heb hem nooit gevaarlijke manoeuvres zien maken, maar er zal wel stress geweest zijn met die trui."