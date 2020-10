Thomas De Gendt meteen in de aanval: "Maar ik heb er niet in geloofd"

Thomas De Gendt zat in de geneutraliseerde zone al klaar en trok met 4 kompanen op pad in de Giro. Op 10 kilometer van de finish was het liedje uitgezongen. "Eerlijk: ik had krampen", was zijn eerste analyse in Agrigento.

"Het was de bedoeling om de andere mannen zo lang mogelijk te gebruiken en om voor de zege te gaan, maar ik voelde krampen opkomen. Vorige week was het weer minder in België en bij de eerste koers in de warmte had ik last. En we hebben ook twee dagen op de tijdritfiets gezeten."

"De eerste 70 à 80 kilometer waren mijn benen heel goed, maar daarna kwam er een beetje vermoeidheid. Ik was mee en dat is in de Tour niet gelukt, zelfs niet in een ontsnapping die tot niets leidt."

Onderweg liet De Gendt bij de tussensprinten en op een bergje geen kruimels liggen. "Je kunt maar beter alles meepakken wat je kunt meepakken. Het telt voor iets mee. De Italianen smijten hier met punten en dat telt voor ik weet niet wat allemaal."

"Of ik op een bepaald moment dacht dat de zege mogelijk was? De anderen in de kopgroep waren niet sterk genoeg. Bij die twee Italianen zat er niet veel snee op. Je weet het ook: dit is de tweede dag en dan is er van vermoeidheid niet veel sprake. Ik heb er niet echt in geloofd, maar je kunt het maar proberen."

Morgen wacht de Etna. "Als ik kan, dan probeer ik maandag weer mee te gaan. Ik heb nu ook al punten voor het bergklassement, maar eerst moet ik zien hoe de benen voelen."