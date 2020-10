Slecht nieuws voor Van Avermaet: 3 gebroken ribben en gebroken ruggenwervel

Luik-Bastenaken-Luik werd een absolute baaldag voor Greg Van Avermaet. Hij viel over een verkeerseiland en het was meteen duidelijk dat het ernstig was. Van Avermaet moest de wedstrijd verlaten en ging naar het ziekenhuis voor onderzoeken.

Er werd gevreesd voor een gebroken schouder, maar dat ontkrachtte zijn ploegleider Valerio Piva. Volgens hem waren alleen zijn ligamenten gescheurd. Piva sloot zelfs de komende klassiekers nog niet uit.

Maar wat later kwam er van zijn dichte entourage toch ander nieuws. Het verdict is hard: 3 gebroken ribben en een gebroken ruggenwervel.