Rennes kondigt Rugani en Dalbert aan, volgt Doku hun voorbeeld?

Stade Rennes, topkandidaat om voor het einde van de transferperiode Jérémy Doku nog weg te plukken bij Anderlecht, heeft zaterdagavond al twee verdedigers weggeplukt bij Italiaanse topclubs.

Zowel de Italiaan Daniele Rugani (Juventus) als de Braziliaan Dalbert Henrique (Inter) worden voor één seizoen gehuurd. Enkel bij Dalbert is een aankoopoptie opgenomen in het contract.

Rugani trekt naar Rennes in de hoop zich opnieuw in de kijker van Italiaans bondscoach Roberto Mancini te spelen. De Italiaan was in maart de eerste speler in de Serie A die positief testte op het coronavirus.

Dalbert werd vorig seizoen door Inter al uitgeleend aan Fiorentina en kwam daar 34 keer in actie, meestal als linksachter. Hij moet dienen als oplossing voor de blessure van titularis Faitout Maouassa.