Nog meer rampspoed voor Astana: ook Aleksandr Vlasov stapt al uit de Giro

Aleksandr Vlasov, 24 en een van de revelaties dit seizoen, moest in deze Giro de rechterhand worden van kopman Jakob Fuglsang. Maar de Rus heeft het eerste weekend niet overleefd.

Op ruim 65 kilometer van de finish stapte Vlasov van zijn fiets. De Rus stond te braken langs de kant van de weg en stapte uiteindelijk in de volgwagen.

Vlasov was sinds de hervatting van het wielerseizoen op dreef. Van een 3e plaats in de Route d'Occitanie ging het naar winst op de Mont Ventoux, een 4e plaats in de Gran Piemonte, een 3e plek in de Ronde van Lombardije, winst in de Ronde van Emilia en een 5e plaats in Tirreno-Adriatico.