Motorcrosstalent Jago Geerts: "Ik zou graag de volgende Belgische wereldkampioen zijn"

"Er is wel wat druk, maar dat valt uiteindelijk wel mee. Ik denk dat die druk er wel is bij iedereen die in strijd is voor de titel. We hebben in België al een paar jaar geen wereldkampioen meer gehad. Ik zou graag de volgende zijn."

Dit weekend boekte de 20-jarige Balenaar in Mantova zijn 4e WK-zege van het seizoen. Daardoor staat hij mooi tweede in het algemene klassement op 46 punten van leider Tom Vialle (KTM).

De laatste Belgische wereldtitel dateert intussen al van 2007 en staat op naam van Steve Ramon. Heel misschien moeten we niet lang meer wachten op een opvolger, want Jago Geerts (Yamaha) maakt indruk in de MX2-klasse.

Werken aan de vele valpartijen

Jago Geerts heeft niet alleen vertrouwen, hij straalt op zijn jonge leeftijd al enorm veel rust uit. Iets waar teamleider Marnicq Bervoets aan moest wennen.

Bervoets: "We werken nu al 4 jaar samen. In het begin was het best moeilijk om te weten hoe ik hem precies moest aanpakken. Jago is zelf al zo professioneel bezig dat je niet veel moet zeggen. Het is vooral inspelen op wat hij wil."

"Hij is veel technischer dan ik ooit was en is bovendien een hele goede starter. Hij rustig in zijn hoofd en weet waar hij mee bezig is."