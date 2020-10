Miguel Angel Lopez komt er "goed" vanaf: geen breuken, wel diepe snijwonde

Angel Lopez, vorige maand nog ritwinnaar in de Tour, begon aan de Giro in functie van kopman Jakob Fuglsang. Veel zal de Deen niet hebben aan de Colombiaan, want Angel Lopez kwam hard ten val in de slotmeters van de tijdrit en moest opgeven.

Er werd gevreesd voor zware blessures, maar vandaag bevestigde Astana dat Angel Lopez geen breuken heeft overgehouden aan zijn smak tegen de grond. Hij liep wel een diepe snijwonde op, dichtbij een slagader.

Angel Lopez kon na de onderzoeken zelfstandig het ziekenhuis verlaten. Hij ging nadien ook nog even zijn ploegmaats groeten in het teamhotel (zie: filmpje op Twitter, onderaan).