Mathieu van der Poel debuteert met 6e plaats en wat zegt hij dan? "Gemiste kans"

Dat Mathieu van der Poel klaar is voor de kasseiklassiekers liet hij gisteren in Geraardsbergen zien. Nauwelijks een dag later was hij "best of the rest". Iets wat de kopman van Alpecin-Fenix niet graag hoort.

"Er zat meer in dan een 6e plaats", analyseert Van der Poel na de koers. "Ik verras mezelf hier wel een beetje, maar tegelijkertijd is dit ook wel een beetje zuur. Mohoric rijdt wel nog naar de koplopers. Dan is dit een gemiste kans."

"Op die klim kwam ik net een beetje te kort om de beste vier of vijf te volgen", legt de winnaar van de BinckBank Tour uit, "maar het is vooral wat er daarna gebeurde wat ik een beetje zuur vind. Als ik zie dat Mohoric er nog bijkomt, dan is dit wel een gemiste kans."

"De Sloveen had al twee keer half geprobeerd om aan te vallen en weg te springen. Dan doet hij dat een derde keer, op een dwaze manier en rijdt hij zonder al te veel moeite weg. Hij komt bij dat groepje en doet nog mee voor de zege."

"Ik moet eerlijk zijn, toen die vier of vijf versnelden zat ik op mijn limiet, maar daarna voelde ik me goed en als de samenwerking dan wat beter was geweest in de achtervolging. En dan die Mohoric", zucht Van der Poel.

