Kartrijder draait door: eerst gooit hij met bumper, daarna laat hij vuisten spreken

Op beelden die gretig gedeeld worden op de sociale media zie je Luca Corberi langs het circuit staan met een bumper in zijn handen. De Italiaan wacht op een concurrent om het onderdeel naar zijn hoofd te slingeren.

Wat er exact aan de hand was, kunnen we u niet zeggen. Wel dat Corberi, voormalig wereldkampioen bij de jeugd, het gemunt had op zijn landgenoot Paolo Ippolito.