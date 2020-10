Julian Alaphilippe juicht te vroeg: "Eerste en laatste keer dat dit me overkomt"

Julian Alaphilippe (28) won vanmiddag ei zo na Luik-Bastenaken-Luik als wereldkampioen, maar de Fransman juichte te vroeg. En enkele meters had hij Marc Hirschi gehinderd waardoor hij naar de 5e plaats werd verwezen.

"Uiteraard ben ik ontgoocheld dat ik niet win", vertelt Alaphilippe na de koers.



"Ik heb ondertussen de beelden bekeken. Ik had niet door dat ik Hirschi had gehinderd. Dat was mijn eerste fout."



"Daarna ging ik opnieuw in de fout door mijn handen te vroeg in de lucht te gooien. Het is de eerste en de laatste keer dat dit me overkomt in mijn carrière", maakt de wereldkampioen zich sterk.



"Ik wil me alvast excuseren bij Hirschi, ik deed het niet met opzet. Ik begrijp ook dat ik niet als 2e, maar als 5e in de uitslag sta."



"Ik ben toch blij dat ik de regenboogtrui heb kunnen laten zien in zo'n moeilijke wedstrijd. In de finale voelde ik de druk op mijn schouders. Ze keken allemaal naar mij, maar dat is ook niet abnormaal."



"Voor die sprint zijn geen excuses. Met Primoz Roglic krijgt Luik-Bastenaken-Luik een mooie winnaar", blijft Alaphilippe sportief.