Italiaanse topper wordt gewoon gespeeld, maar raakt Napoli wel op tijd in Turijn?

Napoli is op dit moment nog niet eens in Turijn voor de wedstrijd van deze avond. Het kreeg gisteravond van de gezondheidsautoriteiten in Napels geen toestemming om op het vliegtuig richting Turijn te stappen.

Toch bevestigt de Italiaanse profliga vandaag dat er vanavond gewoon gespeeld zal worden tussen de landskampioen (Juve) en de bekerwinnaar (Napoli).

Meer nog: Juventus laat in een statement op zijn website weten dat het hoe dan ook op het veld zal komen om 20.45u, mét of zonder tegenstander Napoli erbij.

Bij Napoli is de schrik bovendien heel groot sinds het competitieduel van vorige week tegen Genoa. Daar steeg het aantal besmettingen intussen tot 22, waarvan 17 spelers van de A-kern. Bij Napoli vrezen ze eenzelfde scenario na de onderlinge confrontatie.