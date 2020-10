Ethiopiër Kitata dient Kipchoge eerste marathonnederlaag in 7 jaar toe

De heerschappij van Eliud Kipchoge op de marathon is zondag in een drijfnat Londen geëindigd. De Keniaanse wereldrecordhouder moest zijn meerdere erkennen in de Ethiopiër Shura Kitata.

Op het beslissende moment in de race kon Kipchoge de tempoversnelling van Kitata niet volgen. De Ethopiër had ook nog de beste eindsprint in zijn benen en won in 2u05'41".

Kipchoge kwam pas als achtste over de finish. Het is voor Kipchoge zijn eerste "nederlaag" op de marathon in 7 jaar. In Londen was hij de beste in 2015, 2016, 2018 en 2019.

Kitata werd op het podium vergezeld door de Keniaan Vincent Kipchumba en zijn landgenoot Sisay Lemma.