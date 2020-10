Braziliaan Avancini klopt Schurter in een sprint, Ferrand-Prévot wint bij vrouwen

Voor de tweede keer deze week werd er in Nove Mesto een wereldbekerwedstrijd gereden. De mannenwedstrijd werd beslist in een razend spannende slotronde. Wereldkampioen Nino Schurter probeerde met een moordend tempo de concurrentie van zich af te schudden in de slotronde, maar dat lukte hem niet.

De wedstrijd werd dus beslist met een sprint. Avancini, die op de stroken bergop soms leek te gaan kraken, was met de finish in zicht wel razendsnel. Hij hield de Nederlandse kampioen Milan Vader achter zich. Nino Schurter moest tevreden zijn met plaats drie.

Het is in de crosscountry de eerste wereldbekerzege voor de 31-jarige Braziliaan en voor zijn land.

Bij de vrouwen domineerde wereldkampioene Ferrand-Prévot. Ze reed bijna de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlandse Anne Terpstra bleef voortdurend hangen op 20 seconden en moest uiteindelijk tevreden zijn met plek twee. Belgisch kampioene Githa Michiels beëindigde haar wedstrijd als negentiende.