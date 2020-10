Remco Evenepoel traint voor het eerst weer buiten: "Van elk moment genoten"

"Kan niet zeggen hoe gelukkig ik ben"

Remco Evenepoel revalideert na zijn zware val in de Ronde van Lombardije, waar hij ongelukkig in het ravijn tuimelde. Met een gebroken bekken moest de renner een streep trekken over zijn resterende seizoen.

Evenepoel zou normaal starten in de Giro, die vandaag van start ging. Maar zijn strijd om de roze trui werd vervangen door een eerste trainingstocht in de buitenlucht.

"Ik kan niet zeggen hoe gelukkig ik ben na mijn eerste buitenrit in bijna twee maanden!", klinkt het in een reactie bij Evenepoel. "Het weer was niet geweldig, maar ik heb van elk moment genoten."

"Ik heb deze beslissing genomen na overleg met de teamartsen en het was toeval dat het net op de dag was dat ik in Palermo zou starten in de Giro."

"Het voelt speciaal aan en het is een enorme boost voor het moreel. Het motiveert me om nog harder te werken en nog sterker terug te keren."

"Als het weer goed is, zal ik de komende weken meer trainingen in de buitenlucht combineren met sessies in de gym tijdens mijn revalidatie", aldus Evenepoel.