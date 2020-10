Novak Djokovic wil lijnrechters laten vervangen door technologie

Novak Djokovic is momenteel aan de slag op Roland Garros. Omdat de afdruk van de bal zichtbaar is op gravel werkt het Franse grandslamtoernooi niet met de Hawkeye-technologie, maar met mensen van vlees en bloed.

"Met alle respect voor tradities, maar ik zie niet in waarom we de technologie niet overal zouden omarmen", sprak Djokovic. "Die is intussen zo gesofistikeerd dat ik geen reden zie om lijnrechters nog op te stellen."

"Ballenjongens of -meisjes, ja. Maar lijnrechters? Neen, dat begrijp ik niet om eerlijk te zijn. Zonder hen zou ik ook minder kans maken om mee te maken wat ik in New York voor had", lachte hij.

Vorige maand werd Djokovic uitgesloten op de US Open nadat hij (onopzettelijk) een lijnrechter had geraakt.