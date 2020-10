Castors Braine heeft handen vol met Phantoms Boom in bekerfinale

De bekerfinale had in maart moeten plaatsvinden, maar de coronavirus stelde de match een half jaar uit. Vanavond was het uiteindelijk zover.

Vaste waarde Castors Braine nam het op tegen seizoensrevelatie Phantoms Boom. Het jonge team van coach Sven Van Camp speelt nog maar 1 jaar op het hoogste niveau, maar dat zag je niet op het parket.

Castors moest zich flink inspannen tegen Phantoms. Pas in de slotminuten moest de uitdager de rol lossen. Van 63-63 ging het naar 67-71.

Zo ging de beker al voor de 5e keer naar Castors Braine, dat met Mamignan Touré de sterkste speler op het terrein had. De Française was goed voor 22 punten in de finale.