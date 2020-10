Campenaerts mag het roze vergeten na vroege val: "Dit was levensgevaarlijk"

"Het lag belachelijk glad"

Een zichtbaar ontgoochelde Campenaerts sprak na de rit kort met onze verslaggever ter plaatse. Waar liep het mis? "Om eerlijk te zijn. Als je een grote ronde organiseert, kuis dan tenminste de weg op en zorg ervoor dat die niet vol ligt met putten."

"Ik reed echt niet snel door die bocht want ik had al gezien dat het daar vol olie lag. Het regent hier amper en daardoor zijn de wegen spekglad. Ik heb misschien niet de beste bochtentechniek van het peloton, maar ik ben wel zeker dat ik helemaal niet te snel door die bocht ging."

"Ik wist dat ik in de bochten geen tijd kon pakken. Het lag zo belachelijk glad en ik kwam net op het foute stukje en had geen verhaal meer. Dit parcours zag er misschien mooi uit op papier en het lijkt spectaculair voor snelheidsrecords, maar ik was al blij dat ik eerder nog niet gevallen was. Dit was levensgevaarlijk."

Hoe heeft hij de rest van zijn tijdrit dan nog afgewerkt? "Ik heb nog geprobeerd om op frustratie door te rijden. Rustig rijden zat er niet in door de tijdslimiet. Ik heb wat doorgereden, maar mijn "goesting" was weg op die slechte weg met die harde wind. Als je ziet dat een uurrecordhouder niet meer in tijdritpositie op zijn fiets kan zitten op een rechte weg, dan denk ik dat het parcours net iets te gortig was."