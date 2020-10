Alvarado grijpt zege (U23) op MTB-wereldbeker in Nové Mesto, ook Pidcock wint

Alvarado, die het het veldrijden wil combineren met het mountainbiken en het wegwielrennen, was vandaag niet van de partij tijdens de veldrit in Kruibeke.

De Nederlandse was in Tsjechië waar ze deelnam aan de wereldbeker mountainbike in Nové Mesto bij de beloften.

"De eerste wedstrijdhelft ging erg slecht, maar in het tweede gedeelte ging het beter en kon ik nog winnen. Het was een mentaal gevecht", klinkt het bij Alvarado.

Bij de mannen ging de winst naar Tom Pidcock, die even terug nog actief was op het wereldkampioenschap wielrennen op de weg. Ook hij combineert het veldrijden met MTB en wegwielrennen.