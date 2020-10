WK-pechvogel Chloe Dygert mag ziekenhuis verlaten na zware val

Chloe Dygert leek vorige week goed op weg om haar wereldtitel te verlengen in het tijdrijden, tot het misliep in een bocht. De Amerikaanse verloor de controle over haar stuur en knalde over een vangrail de afgrond in.

De 23-jarige Dygert liep bij de val een gapende wonde op aan haar linkerbeen. Maar een week na de feiten is ze dus al voldoende hersteld van de operatie om terug te keren naar huis.

"Het zijn lastige dagen geweest, maar ik ben nu klaar om thuis mijn revalidatie te starten", zegt Dygert. "Ik wil iedereen in Italië bedanken voor de geweldige verzorging die ik hier gekregen heb. Ik dank ook iedereen voor de steunbetuigingen die ik mocht ontvangen."

"Toen we meteen na de crash de gevolgen zagen, waren we allemaal erg ongerust", zegt Rob DeMartini, de voorzitter van de Amerikaanse wielerfederatie. "Toen de diagnose uiteindelijk bleek mee te vallen, waren we allemaal erg opgelucht. Chloe zal sterker terugkeren."