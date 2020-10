Wie wint topper Club-Anderlecht? Advocaten én fans Van Steenbrugge en Luyckx bepleiten hun zaak

Voor elke speeldag in de Jupiler Pro League laat Sporza een bekende Vlaming aan het woord over de club van zijn of haar hart. Voor de topaffiche tussen Club Brugge en Anderlecht halen we er twee topadvocaten bij. Walter Van Steenbrugge is een fan van Club Brugge, Kris Luyckx supportert voor paars-wit. Wie mag straks zijn confrater jennen met de uitslag?

Meester Van Steenbrugge verdedigt de zaak van Club Brugge

Anderlecht heeft dit seizoen nog niet verloren. Waarom zal het tegen Club Brugge wel struikelen, meester Van Steenbrugge? "Omdat Club Brugge gewoon veel sterker is. Anderlecht heeft nog niet tegen een tegenstander van het niveau van Club Brugge gespeeld." "Het programma van paars-wit was tot nu toe vrij makkelijk. Club Brugge heeft na een slechte start toch 12 op 12 en is goed op dreef. De logica spreekt dus in het voordeel van Club Brugge." "Het enige puntje dat me nog zou doen twijfelen aan een zege van Club Brugge is het feit dat Jan Breydel door corona niet vol zal zitten. De 12e man van Club speelt maar op halve kracht." "Als ik spreek met mensen die daar ooit op het veld hebben gestaan als tegenstander, dan vertellen die dat het na 20 minuten voelt alsof je met lood in de schoenen speelt. Als Anderlecht komt, staat Jan Breydel in lichterlaaie. Dat zal nu minder zijn."

Als je kijkt naar het lijstje met pro's en contra's dan zijn er toch veel meer argumenten die in de richting van een zege voor Club Brugge wijzen

"Maar als je kijkt naar het lijstje met pro's en contra's dan zijn er toch veel meer argumenten die in de richting van een zege voor Club Brugge wijzen. En dat is puur rationeel bekeken. Als ik mijn hart laat spreken dan wint Club altijd van Anderlecht, ook al winnen we niet."

"Ons seizoen is een beetje schoorvoetend begonnen, maar de twee nederlagen zijn er gekomen door individuele fouten. Eigenlijk maakten Charleroi en Beerschot geen aanspraak op de overwinning. Club is weer op niveau aan het komen en de vorm van de individuele spelers groeit. Als die echt goed zijn, dan denk ik niet dat een Belgische club het Club Brugge echt moeilijk kan maken."

Een vriendelijk woordje voor de tegenstander?

"Of Kompany een succes wordt zal moeten blijken, maar ik heb er wel bewondering voor dat hij resoluut de kaart van de jeugd trekt. Dat doet me denken aan mijn eigen kantoor. Het is gewaagd voor een club als Anderlecht. Vroeger, vanaf de jaren 70, had het de grootste portemonnee en nu gooien ze het over een totaal andere boeg. Ik houd er wel van." "Pas op, je ziet ook dat het op het einde van matchen minder goed gaat. Dat is een gebrek aan maturiteit en koelbloedigheid. Dat is de prijs die ze betalen. Maar hopelijk kunnen ze die jongeren een tijdje houden en kunnen ze hier rijpen. Ze moeten de kaart van het geduld trekken." Kan Club dan toch iets leren van Anderlecht? "Wij kiezen ook voor de jeugd. Vorig jaar heeft Philippe Clement in de thuismatch tegen PSG De Ketelaere laten starten, tegen United was het aan De Cuyper. Maar omdat wij financieel sterker staan, is er wel de mogelijkheid om naast jongeren ook mature spelers in te zetten. Zo kan Club in de tweede helft vaak wél het verschil maken. Club is in de breedte wel sterker dan Anderlecht. En de kern heeft meer niveau. Wie heeft nu een keeper als Mignolet?"

Pronostiek: 4-0. "Mijn hart zegt dat het 4-0 wordt, mijn verstand gaat voor 2-0. Ik denk dat Hans Vanaken het verschil zal maken en onze spits Krmencik. Daar geloofde ik vorig jaar al in. En Charles De Ketelaere is mijn lievelingsspeler dus die mag er ook een of twee scoren."

Meester Luyckx verdedigt de zaak van Anderlecht

Meester Luyckx gelooft ondanks alles wel in de kansen van Anderlecht. "Je wint geen wedstrijden met een palmares uit het verleden maar na 2 of 3 moeilijke jaren zie je toch sinds begin van dit seizoen een duidelijke kentering." "Vincent Kompany kan als coach voluit gaan en dat is al een belangrijk element. Ik heb ook de indruk dat er een goeie organisatie staat op en naast het veld. De sportieve belangen komen op de eerste plaats en dat vertaalt zich toch in resultaten de laatste weken."

"Oké, Club Brugge zit in een flow. Ze pakten bijna freewheelend de titel, maar dat was niet omdat ze zo sterk waren, wel omdat de concurrentie in de lappenmand lag. Niet alleen Anderlecht, ook andere ploegen hebben daar hun afspraak met de geschiedenis gemist. Je ziet al dat het dit seizoen niet zo eenvoudig is voor Club om dominant te zijn." "Ik ben ervan overtuigd dat Anderlecht Club Brugge qua kwaliteit heeft bijgebeend. Er is een langdurig engagement met Kompany. Hij heeft veel krediet en dus zal er niet bij elk dipje een nieuwe coach staan. Ergens anders is er niet zo iemand te vinden. Hij kan de sleutel zijn van het succes." "Hij geeft heel veel kansen aan jongeren en het is duidelijk dat Anderlecht de jonge spelers wil houden en ze contracten geeft van langere duur. Dat sluit weer wat aan bij het Anderlecht onder Vanden Stock de laatste jaren. Kwaliteit en klasse. Dat zou zich moeten vertalen in goed voetbal en resultaten." Is een niet zo gevuld Jan Breydel een voordeel voor Anderlecht? "Dat denk ik wel. Ik heb de laatste jaren bijna geen enkele confrontatie tussen Club Brugge en Anderlecht gemist en die 12e man is altijd belangrijk. Die match is heel speciaal, ook voor de supporters zelf. Iedereen staat op scherp. Dat is nu minder dus dat is een extra voordeel voor Anderlecht. Maar dat zal omgekeerd over een paar maanden ook evengoed zo zijn. Ook in het Lotto Park kan het spoken."

Zoals de kaarten nu liggen zullen we binnen 1 of 2 jaar weer op dezelfde hoogte staan als het professionele niveau van Club Brugge

Een vriendelijk woordje voor de tegenstander?

"Club Brugge heeft ontegensprekelijk grote stappen vooruit gezet de laatste jaren. Dat kan ik in alle objectiviteit zeggen. Financieel, maar ook op het vlak van organisatie en structuur. Dat is voor de fans een goede zaak, maar het kan ook afstralen op andere Belgische clubs." Een voorbeeld dat Anderlecht moet volgen dus? "We moeten van onze eigen sterkte uitgaan en zoals de kaarten nu liggen zullen we dan binnen 1 of 2 jaar weer op dezelfde hoogte staan als het professionele niveau van Club Brugge." Is Club Brugge de grootste club van het land? "Dat is subjectief. Financieel zal dat objectief wel zo zijn, maar als je naar de geschiedenis kijkt, blijft het Anderlecht. Club Brugge de grootste club van het land? Dat kan ik nog niet over mijn lippen krijgen."