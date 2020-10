Week na vertrek bij Anderlecht versterkt Kristof Sas medische staf Rode Duivels

Kristof Sas en Anderlecht namen vorige week in onderling overleg afscheid. Zijn vertrek paste binnen de hervormingen van de medische staf van Anderlecht.

Maar de spoedarts in het AZ Glorieux-ziekenhuis in Ronse heeft al een nieuwe uitdaging gevonden. Hij sluit volgende week aan in Tubeke om de Rode Duivels te begeleiden bij hun interland tegen Ivoorkust en de Nations League-wedstrijden tegen Engeland (11 oktober) en IJsland (14 oktober).

In het verleden was Kristof Sas ook al actief als ploegdokter van Club Brugge.