Toptalent Julie De Wilde (17) wordt ploeggenote van Sanne Cant

"Enige kans op uitgebreid veldseizoen en volwaardig wegprogramma"

De Wilde maakt zaterdag tijdens de Ethias Cross in Kruibeke haar debuut in de groen-rode outfit. Dat maakte de ploeg vrijdagnamiddag bekend.

De komst van Julie De Wilde kadert in het project van IKO-Crelan en het vrouwenopleidingsteam Crelan-IKO om samen met drievoudig wereldkampioene en elfvoudig Belgisch kampioene Sanne Cant een opvolgster te zoeken.

"Het feit dat een multidisciplinaire aanpak mogelijk is binnen het team heeft de doorslag gegeven", legt De Wilde, die op interesse kon rekenen van meerdere WorldTeams, uit

"In eerste instantie wil ik mij verder ontwikkelen in het veld om zo tot een betere versie van mijzelf te komen. Vooral op technisch vlak moet ik nog veel progressie maken en ik ben ervan overtuigd dat het team mij daar perfect in zal bijstaan. Ook op de weg wil ik mij verder ontplooien."

"De combinatie hier is uniek: dit was de enige kans om een uitgebreid veldritprogramma met begeleiding te rijden onder IKO-Crelan en anderzijds een volwaardig wegprogramma in een UCI-team."

"Met de ervaring van het team zowel opde weg als in het veld geloof ik in een mooi verhaal. Ik kijk er naar uit om alle disciplines te combineren binnen één en dezelfde structuur."