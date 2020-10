Thomas: "Ik voel geen extra druk omdat de ploeg gefaald heeft in de Tour"

Ineos Grenadiers kon met Egan Bernal niet scoren in de Tour. De keuze om een sterkhouder als Geraint Thomas niet mee te nemen, loonde niet. Maar zo ziet Dave Brailsford het niet. "Dat was geen "niet-selectie" voor de Tour. Ik heb niet gezegd aan Thomas: "jij mag niet gaan". Het was eerder een bewuste keuze voor de Giro op basis van zijn vormpeil."

"We hebben er open en eerlijk over gesproken. Dit jaar past de Giro ook gewoon beter bij hem. Hij heeft hier een kans om te winnen als kopman. Ik ben nog altijd blij met onze beslissing."

Geraint Thomas, die naast zijn ploegleider op de persconferentie zat, knikte instemmend. "Eens de beslissing genomen was, heb ik me volledig toegelegd op deze Giro. Ik ben ontzettend hongerig. Of ik extra druk voel na de mislukte Tour? Neen, niemand heeft me dat alleszins gezegd. Ik focus me op mezelf. Ik voel niet meer of minder druk dan anders."