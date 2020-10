Tennissers klagen op Roland Garros: "Worden niet beschermd tegen corona"

Onder meer Alexander Zverev en Denis Shapovalov bonden de kat de bel aan. "Het verschilt nauwelijks met andere jaren, behalve dat er minder mensen zijn", vindt Zverev, onlangs nog verliezend finalist op de US Open.

"We worden niet beschermd tegen corona. Het hotel is niet echt een bubbel. In de kamer naast me verblijven toeristen die elke dag terugkeren met een souvenir uit de Eiffeltoren."

"De US Open maakte echt indruk op me. Daar was alles tot in de puntjes geregeld in de bubbel. Het voelde als een soort kampeertrip met alle tennissers. Niet te vergelijken met wat ze hier in Parijs doen en dat is eigenlijk niet veel."

Shapovalov trad Zverev bij: "Je kunt je hotel verlaten, naar de stad gaan. Geen probleem, niemand die je tegenhoudt. Hier is geen bubbel, New York heeft dat veel beter gedaan."