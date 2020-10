Red Bull moet op zoek naar nieuwe motoren, Honda stapt eind 2021 uit F1

Zowel Red Bull als Alpha Tauri had dit seizoen al succes met een Honda-motor onder de motorkap. Max Verstappen won de tweede GP op het circuit van Silverstone, Pierre Gasly verbaasde met zijn eerste GP-zege in Monza.

Maar eind 2021 komt er een einde aan de samenwerking met Honda. De Japanse motorleverancier verdwijnt na 7 jaar weer uit de Formule 1.

"De auto-industrie ondergaat momenteel een grote transformatie, die je slechts eens in de honderd jaar ziet. We streven ernaar om in 2050 CO2-neutraal te zijn, dat is een topprioriteit binnen het bedrijf", motiveert Honda zijn vertrek uit de F1.

Honda keerde in 2015 zonder veel succes terug in de koninginnenklasse als motorleverancier van McLaren. Stoffel Vandoorne worstelde twee jaar met de sputterende Japanse motor. In 2018 sloot Honda dan een samenwerkingsverband met Red Bull, goed voor 4 GP-zeges voor Verstappen.