Michel Wuyts: "Ik verwacht tumult in Luik-Bastenaken-Luik"

"Vorig jaar begon de finale op La Redoute onder impuls van Tanel Kangert. Van daar tot de aankomst zat er behoorlijk wat actie. Iets wat de jaren ervoor was weggegleden naar La Roche Aux Faucons, veel dichter bij de finish. Alle ogen waren gericht op Saint-Nicolas om dan pas in de laatste kilometer alles los te gooien. Nu is de finale ruimer."

Sinds 2018 ziet de aankomst van Luik-Bastenaken-Luik er een pak anders uit. De streep ligt niet meer in Ans, maar aan de oevers van de Ourthe. Dit jaar is de finish op de Quai des Ardennes. Michel Wuyts vindt die ingreep een goede zaak: "Het maakt de finale aantrekkelijker."

De regenboogtrui moet een enorme boost geven

"Het palet aan uitdagers is in elk geval op niveau, ook al is Fuglsang er niet bij. Valverde stond ook vorig jaar al niet meer op de foto."

Is Alaphilippe in deze omstandigheden dan topfavoriet? "Het viel me de voorbije jaren op dat iemand als Valverde er niet aan te pas kwam bij slecht weer. Sommige favorieten worden er moedeloos van. Maar ik denk wel dat Alaphilippe topfavoriet is en blijft." "De regenboogtrui moet een geweldige motivatie zijn. Julian Alaphilippe zal ook koersen op zijn gepersonaliseerde fiets in regenboogkleuren. Ik ga er bovendien van uit dat Deceuninck-Quick-Step met zijn sterkste team aan de start komt."

"Bij afwezigheid van Wout van Aert is het uitkijken naar de invloed van de jongeren. En daar is Marc Hirschi de nieuwe man. Maar ik zou ook Pogacar mee in het plan opnemen. Het is niet omdat hij wat te kort kwam in de Waalse Pijl, dat dit 4 dagen later hetzelfde zal zijn."

"Woensdag in Hoei kende Tadej Pogacar nog de naweeën van de Tour en de lange vlucht op het WK. Het zou me niet verbazen als hij mee opduikt in de finale en de wedstrijd vorm geeft."