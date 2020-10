Manager AA Gent over Europa League: "Spijtig genoeg geen grote naam"

Louwagie had een déjà vu: "We hebben wat tegenslag met de lotingen. Het jaar dat we als kampioen meededen in de groepsfase van de Champions League, hadden we ook geen sexy groep (Zenit, Valencia, Lyon, red). Het jaar erop in de Europa League vonden we ook dat we tekortgedaan werden (met Braga, Konyaspor en Sjachtar Donetsk, red)."

"We hebben toen wel in de 1/16e finales Tottenham geloot. In die zin zou een overwintering wel interessant zijn om een grotere naam te loten. Daarvoor komen supporters toch naar het stadion. Dat mag, heb ik gehoord, tot 30 procent van de capaciteit zijn, mits goedkeuring van de lokale overheden."

"Daarom moeten we hopen te overwinteren, want dit zijn geen sexy namen. Anderzijds heeft Hoffenheim met 4-1 gewonnen van Bayern München. Het haalt dus wel niveau, maar het klinkt niet. Hoffenheim lijkt me de sterkste tegenstander van de groep."