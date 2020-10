Kris Wauters na vertrek Honda: "Misschien fuseren F1 en Formule E over 5 jaar"

"In de Formule 1 werken ze races van minstens 300 kilometer af, dus het is voorlopig onmogelijk om aan die snelheden volledig elektrisch te rijden op vol vermogen."

"Veel vernieuwingen in onze auto's - van de veiligheidsgordel tot ABS - zijn ontwikkeld in de Formule 1. Maar volledig elektrisch rijden is voorlopig onmogelijk. Zelfs in de Formule E moesten ze tot 2 jaar geleden halfweg van bolide wisselen omdat de batterij op was."

"Hun verklaring is dat ze tegen 2050 CO2-neutraal willen zijn. De hopen geld die het kost om motoren te ontwikkelen in de Formule 1, wil Honda nu in elektrische motoren en batterijen steken."

In de Formule 1 werken ze races van minstens 300 kilometer af, dus het is voorlopig onmogelijk om aan die snelheden volledig elektrisch te rijden.

Wauters: "Hele uitdaging om verbrandingsmotor uit F1 te halen"

Kris Wauters sluit niet uit dat de stap naar elektrisch er uiteindelijk komt. "4 tot 5 jaar geleden zijn ze in de Formule 1 overgeschakeld op hybride wagens. Er zit nog steeds een kleine verbrandingsmotor in een F1 bolide: een 1,6 liter V6-motor."

"In de kwalificaties kan die motor tot 1.000 pk produceren, dat is waanzin. De motorleveranciers hebben enorme stappen gezet, waardoor de brandstof ongelofelijk efficiënt wordt verbrand. In een gewone auto verlies je 70 procent van de energie in je brandstof, in de Formule 1 is dat maar 50 procent meer."

"Maar het is duidelijk dat de Formule 1 niet helemaal synchroon loopt met de ontwikkelingen in de autowereld. Daar moeten de beleidsmakers in de F1 nu heel hard over nadenken. En wees maar zeker dat ze er heel hard mee bezig zijn."

"De F1 zal die ontwikkelingen moeten volgen, al is het een hele uitdaging om de verbrandingsmotor volledig uit de F1-bolides te halen. Er is al een alternatief met de Formule E, maar misschien komt er binnen 5 tot 10 jaar wel een fusie."