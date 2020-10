KBVB bevestigt Bachar als bondscoach Futsal Red Devils tot EK 2022: "Grote eer"

Bachar leidde de Belgen naar de laatste kwalificatiefase voor het EK. Van 6 december tot 14 april neemt België het daarin op tegen Italië, Finland en Litouwen of Montenegro.

De 8 groepswinnaars en de beste 6 tweedes plaatsen zich voor de eindronde in Nederland (19 januari-5 februari 2022). De andere twee runners-up spelen een barrageduel.

De voormalige kapitein van de Futsal Red Devils (101 caps) wordt beloond voor de goede prestaties. "Het is het voor mij een grote eer dat ik de ploeg nu ook als bondscoach mag leiden. Ik ben erg blij met het vertrouwen. Naast de kwalificatie voor het EK 2022 in Nederland heb ik de ambitie om gaandeweg een verjonging in de ploeg door te voeren."

Bachar zal morgen in Antwerpen de eerste training van het seizoen leiden. Bob Browaeys, technisch futsalcoördinator binnen de voetbalbond, is tevreden dat Bachar de functie opneemt. "Als een van de beste spelers uit onze futsalgeschiedenis weet hij perfect wat nodig is om resultaten te behalen op het hoogste niveau."

"Deze harde werker heeft de voorbije jaren indruk op ons gemaakt door zijn vermogen om zich aan te passen aan zijn nieuwe rol en het beste uit onze spelers naar boven te halen. We zijn er dan ook van overtuigd dat deze keuze de juiste is om progressie te blijven maken met onze Futsal Red Devils."