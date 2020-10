De Gendt: "Druk valt van mijn schouders door ploeg met veel aanvallers"

"Voordeel in tijdrit aan zwaardere jongens"

Thomas De Gendt warmde naar eigen zeggen 3 weken op tijdens de Tour om vervolgens aan de start van de Ronde van Italië te verschijnen. De Lotto-Soudal-renner ziet een bijzonder tijdritparcours op de openingsdag met meteen een klimmetje van 1 kilometer om daarna 8 km af te dalen en voorts vlak te blijven. "Typisch de Giro", zegt De Gendt. "Helemaal anders dan je een tijdrit zou verwachten. Overal anders zou het omgekeerd zijn, dat je bergop rijdt. Maar ja, de Giro doet het wat anders. We zullen hoge snelheden halen en het zullen heel kleine verschillen zijn. Het zal aankomen op stuurvaardigheid en hoe je die 1e kilometer bergop zal rijden." Zal het snelheidsrecord van Rik Verbrugghe in de Giro (59km/u in de proloog van 2001) verbroken worden? "Ze geven de hele tijdrit meewind, dus het zal heel snel gaan. Als Victor (Campenaerts, red.) zegt dat hij 100 km/u zal halen op het eerste deel, kan het bijna niet anders dan dat het snelheidsrecord van Verbrugghe gebroken zal worden." Hoe schat De Gendt zijn eigen kansen in? "Ik heb alleszins kans, maar de zwaardere renners zijn in het voordeel. Een type als Filippo Ganna. Als je 80 kg naar beneden kan trekken in plaats van 70 kg, kunnen ze toch een hogere snelheid ontwikkelen. Volgens mij maakt Ganna het meeste kans, voor mezelf zou top 10 een mooie start zijn."

"Geen idee welke klassementsmannen er aan de start staan"

Normaal gezien zou De Gendt niet aan de start van de Giro komen. Maar in de Tour liet hij al een ballonnetje op dat hij toch zou starten in Italië. "In de Tour voelde ik dat er verbetering op zat. De 1e week was heel slecht, de 2e al wat beter en de 3e week voelde ik dat dat de benen waren waarmee ik had moeten starten." "De Vuelta is nog een maand later. In een ander seizoen zou ik op stage gaan tussen die 2 grote rondes, maar nu met de Giro heb ik niet echt moeten trainen tussendoor. We hebben het BK gehad en daarnaast heb ik niet langer dan 3 uur op de fiets gezeten. Dat ik zo goed uit de Tour kwam, maakte de keuze voor de Giro wat makkelijker." Een De Gendt met goeie benen. Die zal ongetwijfeld al zijn ritten hebben aangestipt? "Echt grondig heb ik het roadbook nog niet bekeken", klinkt het. "Elke bladzijde die je omslaat, is een zwaardere etappe. Dat wil je niet allemaal zien. Maar er zijn wel meer kansen dan in de Tour. In de Giro is er wat minder controle en krijgen vluchten soms wel 15 minuten."

We zitten hier met een ploeg waar iedereen kan ontsnappen. Dat haalt de druk wat van mijn schouders. Thomas De Gendt

"We zitten hier ook met een ploeg waar iedereen kan ontsnappen. Dat haalt de druk wat van mijn schouders. Meezitten in de heel zware bergritten is geen probleem, het afmaken is wat anders. Maar ritten met een klim van 3 kilometer op het einde zijn zeker doenbaar. Zelfs de rit op de Etna."

Rit 18 passeert over de Stelvio. En dat brengt goede herinneringen naar boven bij De Gendt, want in de Giro van 2012 won hij op die bekende berg en werd hij 3e in de eindafrekening. "Een klassement is nu niet aan de orde. Totaal niet, dat interesseert me niet. Dat is iets voor Hagen, maar als hij erdoor zakt op maandag, dan zijn we met 8 mannen die kunnen aanvallen. 8 vrijbuiters."

Dé Giro-favoriet voor dit jaar bij De Gendt? "Om eerlijk te zijn heb ik zelfs geen idee welke klassementsmannen er aan de start staan. Maar ik denk dat Geraint Thomas wel goed uit de Tirreno is gekomen en ook op het WK kwam hij goed voor de dag. Hij wordt een heel grote kanshebber."

De Weert: "Veel mooie kansen voor De Gendt in eerste 2 weken"

Kevin De Weert, performance manager/ploegleider bij Lotto-Soudal, ziet net als De Gendt een speciale proloog: "Het zal oppassen zijn voor de wegen, die zijn niet top. Het zal zaak zijn om de putten en deksels te vermijden." Gevaarlijk, lijkt ons, met snelheden die zullen flirten met de 100 km/u. "We maken altijd een calculatie en aan 100 km/u kwamen we niet. Het is belangrijk om de 1e kilometer omhoog goed boven te komen en nadien een goede lijn te kiezen met het wegdek." De Gendt zelf ziet een top 10-plek in de tijdrit wel zitten. "Een goede De Gendt moet wel kunnen meedoen", zegt De Weert. "Maar iedereen weet wel dat Thomas beter is als hij enkele opeenvolgende wedstrijden in de benen heeft. Maar hij is heel gemotiveerd en we gaan er sowieso vol voor gaan morgen." "Naast de tijdrit denk ik dat er in de eerste 2 weken veel mooie kansen liggen voor Thomas. We hopen op de Thomas die we allemaal kennen, dat hij de lijn doortrekt van de laatste Tour-week." De topfavoriet van De Weert om deze Giro te winnen? "Ik vond dat Nibali op het WK komende was. Ook van Kruijswijk verwacht ik veel en hij heeft hier nog iets recht te zetten."

"Uitrusting EF Pro Cycling is heel geslaagd"

Bij EF Pro Cycling kwamen ze gisteren naar buiten met een wel heel erg gewaagde uitrusting. Marketinggewijs alvast een voltreffer, want je kan er niet omheen. "Ik vind het heel geslaagd", zegt De Weert. "Het is out of the box, wat we van Jonathan Vaughters wel kunnen verwachten. Er wordt heel veel over gezegd en geschreven, wat ook de bedoeling is."